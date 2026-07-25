Внешность 77-летней Пугачевой на фестивале в Юрмале вызвала споры в сети

Российская эстрадная исполнительница Алла Пугачева вместе с мужем, юмористом Максимом Галкиным (признан Минюстом РФ иностранным агентом) посетила музыкальное мероприятие латвийской певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале и вызвала споры в сети из-за внешности.
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