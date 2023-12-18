Торговый центр с гастропространством в Кузьминках достроят к весне

Готовность объекта 94% Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал о ходе строительства торгового центра в Юго-восточном административном округе.
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