На Камчатке «зашевелились» вулканы

Начались извержения одного из крупнейших камчатских вулканов Шивелуч и вулкана Караимский. В районе Шивелуча введен режим повышенной готовностиФото: Общественное достояние Вид на вулкан Шивелуч из космосачитайте на monocle.
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