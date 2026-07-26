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Мировое обозрение

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«Какая-то Кая напугала ежа голым задом»: Медведев высмеял чёрный список ЕС для бойцов СВО

«Какая-то Кая напугала ежа голым задом»: Медведев высмеял чёрный список ЕС для бойцов СВО

Миллионы россиян могут навсегда потерять интерес к Европе. И это не метафора. Евросоюз, по словам главы европейской дипломатии Каи Каллас, готовится ввести пожизненный запрет на въезд для участников специальной военной операции.

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