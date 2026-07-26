«Какая-то Кая напугала ежа голым задом»: Медведев высмеял чёрный список ЕС для бойцов СВО

Миллионы россиян могут навсегда потерять интерес к Европе. И это не метафора. Евросоюз, по словам главы европейской дипломатии Каи Каллас, готовится ввести пожизненный запрет на въезд для участников специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии