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Царьград

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Чернов: «Крылья» упустили очки в матче со «Спартаком» из-за судей

Чернов: «Крылья» упустили очки в матче со «Спартаком» из-за судей

Никита Чернов заявил, что самарцам обидно терять очки в домашнем матче со «Спартаком», который завершился вничью 1:1, и раскритиковал судейство, посчитав, что соперник заслуживал удаления, а в его ворота следовало назначить пенальти.

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