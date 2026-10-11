Чернов: «Крылья» упустили очки в матче со «Спартаком» из-за судей

Никита Чернов заявил, что самарцам обидно терять очки в домашнем матче со «Спартаком», который завершился вничью 1:1, и раскритиковал судейство, посчитав, что соперник заслуживал удаления, а в его ворота следовало назначить пенальти.
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