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Газета.ру

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Nature: опухоль сомиков озера Мемфремагог передаётся между рыбами напрямую

Nature: опухоль сомиков озера Мемфремагог передаётся между рыбами напрямую

Исследователи Университета Вермонта доказали, что меланома, массово поражающая американских сомиков-бычков в озере Мемфремагог на границе Вермонта и Квебека, — это трансмиссивный рак: сами раковые клетки передаются от рыбы к рыбе, как паразит, а не возникают заново в каждом организме.

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