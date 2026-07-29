Nature: опухоль сомиков озера Мемфремагог передаётся между рыбами напрямую

Исследователи Университета Вермонта доказали, что меланома, массово поражающая американских сомиков-бычков в озере Мемфремагог на границе Вермонта и Квебека, — это трансмиссивный рак: сами раковые клетки передаются от рыбы к рыбе, как паразит, а не возникают заново в каждом организме.