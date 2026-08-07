Переход на российские сертификаты безопасности обойдется бизнесу в десятки миллионов

Переход крупных ИТ-систем на отечественные сертификаты обойдется российским компаниям с численностью сотрудников от 10 до 50 тысяч человек в сумму от 10 до 50 млн рублей, подсчитали в «Рексофте» и «Группе Астра» по просьбе «Ведомостей».