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Переход на российские сертификаты безопасности обойдется бизнесу в десятки миллионов

Переход крупных ИТ-систем на отечественные сертификаты обойдется российским компаниям с численностью сотрудников от 10 до 50 тысяч человек в сумму от 10 до 50 млн рублей, подсчитали в «Рексофте» и «Группе Астра» по просьбе «Ведомостей».

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