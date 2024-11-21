Дюков о Дзюбе в сборной: «Не просил ни за одного игрока, что касается вызова в сборную. Не хочу влиять на определение этого списка, это неправильно. Решение принимает тренер»

Ранее 36-летний форвард Дзюба «Акрона» заявил о готовности поехать в сборную и желании забить гол. Игрок делит статус главного бомбардира в истории сборной России с Александром Кержаковым, на счету обоих по 30 голов.
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