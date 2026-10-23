Расходы граждан РФ на медицинские услуги выросли более чем в два раза с 2020 по 2026 год, об этом 23 октября сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Национального рейтингового агентства (НРА).
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