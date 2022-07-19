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Тонкий и лёгкий ноутбук в металлическом корпусе, недорого. Realme Notebook Air поступил в продажу

Тонкий и лёгкий ноутбук в металлическом корпусе, недорого. Realme Notebook Air поступил в продажу

Китайская компания Realme начала продажи своего нового ноутбука — Notebook Air. Первым регионом, где появилась новинка, стал Китай.

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