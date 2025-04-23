Украинский пленный спас российского военного от удара FPV-дрона ВСУ

Взятый в плен военнослужащий ВСУ сбил противодроновым ружьем украинский FPV-дрон, защитив российского бойца, с которым он ехал на квадроцикле, сообщил штурмовик 242-го гвардейского мотострелкового полка Вооружённых сил России с позывным Повар.
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