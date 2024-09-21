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Массаж малого таза у женщин. Гинекологическое здоровье.

Массаж малого таза у женщин. Гинекологическое здоровье.

Гинекологический массаж имеет широкое применение в практической гинекологии, где его делают при слабости, недостаточной сократимости мускулатуры матки, при наличии спаек и рубцовых образований в широких и крестцово-маточных связках, а также в области брюшины, покрывающей матку и придатки.

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