Массаж малого таза у женщин. Гинекологическое здоровье.

Гинекологический массаж имеет широкое применение в практической гинекологии, где его делают при слабости, недостаточной сократимости мускулатуры матки, при наличии спаек и рубцовых образований в широких и крестцово-маточных связках, а также в области брюшины, покрывающей матку и придатки.