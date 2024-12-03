Отключение электроэнергии в х. Саломатинский ⚡️⚡️⚡️ 03 декабря с 09-00 до 16-00 ул. Зеленая д. 1-36, пер.
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Отключение электроэнергии в х. Саломатинский ⚡️⚡️⚡️ 03 декабря с 09-00 до 16-00 ул. Зеленая д. 1-36, пер.