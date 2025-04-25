Киев и компромиссы: какие территории Украина готова оставить ради мира? Ирэн ОрлонскаяСогласно информации, предоставленной неназванным высокопоставленным представителем администрации президента США, Украина, похоже, готова рассмотреть возможность уступки 20 процентов своей территории в пользу России.
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