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Киев и компромиссы: какие территории Украина готова оставить ради мира?

Киев и компромиссы: какие территории Украина готова оставить ради мира?

Киев и компромиссы: какие территории Украина готова оставить ради мира? Ирэн ОрлонскаяСогласно информации, предоставленной неназванным высокопоставленным представителем администрации президента США, Украина, похоже, готова рассмотреть возможность уступки 20 процентов своей территории в пользу России.

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