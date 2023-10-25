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В КНР запретили книгу о неудачах императора из-за аналогий с Си Цзиньпином

В КНР запретили книгу о неудачах императора из-за аналогий с Си Цзиньпином

Тираж переизданной книги, объясняющей конец династии Мин 400 лет назад некомпетентностью китайского императора, был изъят с полок магазинов на прошлой неделе из-за ее названия, которое вызвало подвергшиеся цензуре онлайн-сравнения с президентом Си Цзиньпином.

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