В Приморско-Ахтарске проверены натурализованные граждане на предмет соблюдения требований закона о воинском учете

Офицерами военного следственного отдела СК России по Краснодарскому гарнизону совместно с представителями других силовых ведомств и военных комиссариатов края проведена очередная проверка соблюдения бывшими мигрантами, требований действующего законодательства Российской Федерации о воинском учете, сообщили в военном следственно управлении СК России по Южному военному округу.