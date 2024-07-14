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Новости южных регионов

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В Приморско-Ахтарске проверены натурализованные граждане на предмет соблюдения требований закона о воинском учете

В Приморско-Ахтарске проверены натурализованные граждане на предмет соблюдения требований закона о воинском учете

Офицерами военного следственного отдела СК России по Краснодарскому гарнизону совместно с представителями других силовых ведомств и военных комиссариатов края проведена очередная проверка соблюдения бывшими мигрантами, требований действующего законодательства Российской Федерации о воинском учете, сообщили в военном следственно управлении СК России по Южному военному округу.

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