Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 589 подписчиков

"За язык никто не тянул". Трамп-младший проговорился: Как семья лидера США заработала на войне с Ираном

"За язык никто не тянул". Трамп-младший проговорился: Как семья лидера США заработала на войне с Ираном

Как семья лидера США заработала на войне с Ираном? Трамп-младший проговорился о своих финансовых успехах: "За язык никто не тянул".

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Svetlana Kuzmina
Svetlana Kuzmina

Назовите хотя бы одно президента США, который не развязал войну, чтобы не нажиться - не найдёте. Это политика любого президента США и его партии, которая тоже принимает в этом участие.