"За язык никто не тянул". Трамп-младший проговорился: Как семья лидера США заработала на войне с Ираном

Как семья лидера США заработала на войне с Ираном? Трамп-младший проговорился о своих финансовых успехах: "За язык никто не тянул".
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Назовите хотя бы одно президента США, который не развязал войну, чтобы не нажиться - не найдёте. Это политика любого президента США и его партии, которая тоже принимает в этом участие.