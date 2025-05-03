Виктор Шамонин-...
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Заря румяна и игрива...

Заря румяна и игрива...

Заря румяна и игрива,Плетёт над речкой кружева,Цветы ласкает молчаливо, Ласкает нежно  дерева.Ручей бежит по перекатам,Разносит звонкий голосок,В рубашке старой и помятой,Спит под сосною ветерок,В лугах серебряные росы,В лугах пахучие стога,Денёк в берёзовые косы,Вплетает в спешке жемчуга.

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