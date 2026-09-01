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Царьград

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«Мне показалось это странным»: Ушаков о неожиданном поступке Пашиняна на саммите ШОС

«Мне показалось это странным»: Ушаков о неожиданном поступке Пашиняна на саммите ШОС

Помощник русского президента Юрий Ушаков признался, что его удивило выступление премьера Армении Никола Пашиняна на армянском языке во время саммита ШОС — до этого на подобных встречах глава кабмина неизменно говорил по-русски.

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