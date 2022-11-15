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Российские актеры Дякин и Котенев указали на историческое несоответствие в «Короне»

Российские актеры Дякин и Котенев указали на историческое несоответствие в «Короне»

Сценарий сериала от стриминговой платформы Netflix «Корона» имеет ряд исторических несоответствий. Российские актеры Алексей Дякин и Анатолий Котенев, сыгравшие в проекте, рассказали об огрехах сценаристов.

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