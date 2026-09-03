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Норвегия арестовала российское судно «Профессор Молчанов» на Шпицбергене

Норвегия арестовала российское судно «Профессор Молчанов» на Шпицбергене

Норвежские власти арестовали российское научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов», которое находилось в порту Баренцбург на Шпицбергене.

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