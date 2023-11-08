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Иностранные банки стали чаще отказывать бизнесу в платежах в 2023 году

Иностранные банки стали чаще отказывать бизнесу в платежах в 2023 году

Российскому бизнесу в 2023-м усложнили проведение трансграничных платежей. За II и III кварталы этого года больше половины (53%) российских компаний малого и среднего бизнеса (МСП) столкнулись с отказом иностранного банка в проведении платежа.

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