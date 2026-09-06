В Кабо-Верде 22 ученика и студента погибли при падении автобуса в ущелье

В Кабо-Верде, 22 человека, в основном учащиеся старших классов и студенты, погибли при падении автобуса в ущелье в островном государстве Кабо-Верде на западе Африки.
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