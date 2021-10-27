Вечерняя Москва

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Назван процент поддельных сладостей в магазинах

Назван процент поддельных сладостей в магазинах

Кондитерские изделия подделывают, но процент контрафактной продукции постоянно стремится к нулю. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал исполнительный директор ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» Вячеслав Лашманкин.

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