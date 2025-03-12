Центр боевого применения ВВС США – авиабаза Неллис

В военно-воздушных силах ряда экономически развитых стран, обладающих достаточно крупным авиационным парком, имеются Центры боевого применения, в которых осуществляются войсковые испытания новых самолётов и авиационных боеприпасов, вырабатываются приёмы и методы применения боевой техники и средств поражения, а также ведётся обучение лётного и технического состава.