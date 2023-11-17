Почти все морские поставки российской нефти в октябре стоили более $60 за баррель

Свыше 99% морских поставок российской нефти стоили более 60 долларов за баррель, что выше потолка цен, установленных G7 почти год назад.
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