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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Менье о Буадди в «Сити» за 95+5 млн евро: «Айюб невероятен. А о деньгах говорить не стоит. Можно купить осла за 200 миллионов фунтов, а очень хорошего игрока за 20»

Тома Менье считает, что трансферная стоимость не всегда отражает истинный уровень футболистов. Защитник «Сандерленда» высказался на фоне перехода 18-летнего хавбека Айюба Буадди из «Лилля» в «Манчестер Сити»  за 95+5 млн евро.

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