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Винер открестилась от сравнения россиян в нейтральном статусе с командой бомжей

Винер открестилась от сравнения россиян в нейтральном статусе с командой бомжей

Винер о сравнении нейтральных спортсменов с бомжами: я сказала совсем другое Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер открестилась от сравнения российских олимпийцев в нейтральном статусе с командой бомжей.

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