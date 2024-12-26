Винер открестилась от сравнения россиян в нейтральном статусе с командой бомжей

Винер о сравнении нейтральных спортсменов с бомжами: я сказала совсем другое Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер открестилась от сравнения российских олимпийцев в нейтральном статусе с командой бомжей.
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