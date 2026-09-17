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Экспедиция «Вольной Кубани»: поедем — поглядим. Динской район: вблизи от центра, вдали от суеты

Экспедиция «Вольной Кубани»: поедем — поглядим. Динской район: вблизи от центра, вдали от суеты

Вплотную к столице Динской район — край, где кубанские степи встречаются с берегами малых равнинных рек Кочеты, Понура и 2-я Кочеты.

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