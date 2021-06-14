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Миллион рублей предложили выплачивать в РФ за третьего ребенка

Миллион рублей предложили выплачивать в РФ за третьего ребенка

Выплаты за рождение третьего ребенка в размере одного миллиона рублей помогут решить демографическую проблему.

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Геннадий Бережнов
Надежда на денежные выплаты, крайне мала. Этого не хватит на квартиру. А воспитать, одеть, обуть и накормить сегодня на 25 тыс.*2 крайне сложно. Не тот путь избрала власть России. Уйти от закона о минимальной з\п и дифференцированного п\н не возможно. Пора вести с бизнесом конкретный разговор, а не заигрывать. А иначе нет удачи!
Белый Белый
Согласен, поэтому нужно поднимать ежемесячные выплаты из расчёта возраста + потребность, регион и минимальная зарплата.

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