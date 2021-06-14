Миллион рублей предложили выплачивать в РФ за третьего ребенка

Телеканал 360°ПолитикаМиллион рублей предложили выплачивать в РФ за третьего ребенкаВыплаты за рождение третьего ребенка в размере одного миллиона рублей помогут решить демографическую проблему.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГеннадий БережновНадежда на денежные выплаты, крайне мала. Этого не хватит на квартиру. А воспитать, одеть, обуть и накормить сегодня на 25 тыс.*2 крайне сложно. Не тот путь избрала власть России. Уйти от закона о минимальной з\п и дифференцированного п\н не возможно. Пора вести с бизнесом конкретный разговор, а не заигрывать. А иначе нет удачи!БББелый БелыйСогласен, поэтому нужно поднимать ежемесячные выплаты из расчёта возраста + потребность, регион и минимальная зарплата.Комментировать
Свежие комментарии