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56 украинских дронов сбиты силами ПВО над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями

56 украинских дронов сбиты силами ПВО над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями

В ночь на четверг силы ПВО России уничтожили 56 украинских беспилотников. Атаки произошли над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями.

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