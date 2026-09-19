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ФедералПресс

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Россотрудничество получило 11 запросов на открытие Русских домов за рубежом

Россотрудничество получило 11 запросов на открытие Русских домов за рубежом

МОСКВА, 19 сентября, ФедералПресс. Россотрудничество получило 11 обращений из разных стран с предложениями открыть новые Русские дома.

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