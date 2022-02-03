Ученые из Норвежского университета науки и техники утверждают, что определенные химические вещества в пластиковой упаковке и других товарах могут проникать в организм человека и нарушать обмен веществ, приводя к увеличению веса.
Популярные статьи
- Газпром отказывается латать дыры в европейском бюджете и снижать цены, политическое давление Европы не приносит результатов
- Израиль возмущен размещением российской военной полиции в сирийском порту Латакия
- В Лондоне планируют раскулачивать российских олигархов, используя их активы в качестве оружия против России
Свежие комментарии