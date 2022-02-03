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Химические вещества из пластика проникают в организм и вызывают ожирение

Химические вещества из пластика проникают в организм и вызывают ожирение

Ученые из Норвежского университета науки и техники утверждают, что определенные химические вещества в пластиковой упаковке и других товарах могут проникать в организм человека и нарушать обмен веществ, приводя к увеличению веса.

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