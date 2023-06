40 часов в Immortals of Aveum, детали новых Like a Dragon, Marvel’s Spider-Man 2 на русском… Marvel’s Spider-Ma...

40 часов в Immortals of Aveum, детали новых Like a Dragon, Marvel’s Spider-Man 2 на русском…Marvel’s Spider-Man 2 получит полную русскую локализацию; RGG Summit Summer 2023 раскрыли больше деталей Like a Dragon: Infinite Wealth и Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name; на 100% прохождение Immortals of Aveum уйдёт 30-40 часов; Crusader Kings III покажет, как правильно воспитывать детей в расширении Wards & Wardens; авторы «Смуты» поделились р читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.