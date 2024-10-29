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Политика как она есть

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СМИ: директор ЦРУ предложил 28-дневное перемирие в Газе и обмен заложников

СМИ: директор ЦРУ предложил 28-дневное перемирие в Газе и обмен заложников

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс предложил на переговорах в Дохе новый формат прекращения огня в секторе Газа, предусматривающий 28-дневное перемирие и обмен восьми заложников на десятки палестинских заключенных.

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