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Жители нескольких улиц Тамбова останутся без электричества

Жители нескольких улиц Тамбова останутся без электричества

Сегодня в Тамбове жители 13 улиц останутся без электроэнергии. Как сообщает администрация областного центра со ссылкой на информацию АО «ОРЭС-Тамбов», 16 декабря на время проведения работ будет прекращена подача электроэнергии по ряду адресов.

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