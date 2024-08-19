Американские наемники подтвердили участие в атаке на Курскую область

Информация о действиях американской ЧВК Forward Observation Group (FOG) в Курской области была опубликована в социальной сети Instagram* (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
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