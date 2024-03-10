Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Какой дорогой идём, товарищи?

Какой дорогой идём, товарищи?

Специальная военная операция кардинально меняет политический ландшафт в стране. Постепенно власти осознают, что к прежней жизни возврата уже не будет, разве что, отдельные элементы той жизни ещё сохранятся какое-то время.

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Увидев фото, где ВВП утирает скупую слезу работника КГБ на могиле Ельцина, я понял, что перехода России на путь социализма ни революционным, ни эволюционным способом он не желает. Или желает, но ему не советуют. Как бы то ни было, но этого строя государства нам не избежать -- закон развития общества. Не хотелось отдавать пальму первенства в этом вопросе США или Европе, но скорее всего, придётся.
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22 час.
Юрий Золотарев
Угу! Особенно у &quot;высокопоставленных членов КПСС&quot;!
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21 час.
Александр Рожков
А я верю, что Путин после выборов выйдет вместе с Медведевым к народу, прослезятся и скажут, что вели нас не туда и поведут нас к социализму!!! Все на выборы!!!
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18 час.

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