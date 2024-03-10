Специальная военная операция кардинально меняет политический ландшафт в стране. Постепенно власти осознают, что к прежней жизни возврата уже не будет, разве что, отдельные элементы той жизни ещё сохранятся какое-то время.
Какой дорогой идём, товарищи?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виталий Кирпиченко
Увидев фото, где ВВП утирает скупую слезу работника КГБ на могиле Ельцина, я понял, что перехода России на путь социализма ни революционным, ни эволюционным способом он не желает. Или желает, но ему не советуют. Как бы то ни было, но этого строя государства нам не избежать -- закон развития общества. Не хотелось отдавать пальму первенства в этом вопросе США или Европе, но скорее всего, придётся.
Ответить
22 час.
Юрий Золотарев
Угу! Особенно у "высокопоставленных членов КПСС"!
Ответить
21 час.
Александр Рожков
А я верю, что Путин после выборов выйдет вместе с Медведевым к народу, прослезятся и скажут, что вели нас не туда и поведут нас к социализму!!! Все на выборы!!!
Ответить
18 час.
Свежие комментарии