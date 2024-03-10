Какой дорогой идём, товарищи?

Виталий Кирпиченко

Увидев фото, где ВВП утирает скупую слезу работника КГБ на могиле Ельцина, я понял, что перехода России на путь социализма ни революционным, ни эволюционным способом он не желает. Или желает, но ему не советуют. Как бы то ни было, но этого строя государства нам не избежать -- закон развития общества. Не хотелось отдавать пальму первенства в этом вопросе США или Европе, но скорее всего, придётся.