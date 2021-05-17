Киев посетили министр иностранных дел Соединённых Государств Америки Энтони Джон Доналдович Блинкен и его заместительница Виктория Джэйн Шепсл-Беровна Нудельман (её отец, когда стал известным писателем и хирургом, переименовался в Шервина Бернарда Нуланда) Открытым текстом напоминаю: в 2014 году, будучи помощником министра по делам Европы и Евразии, Нуланд не только раздавала дешёвое печенье бунтарям на киевской площади Независимости, но и сообщила по телефону послу СГА в Киеве, кого из вожаков бунта на какой пост назначить после свержения законной власти.