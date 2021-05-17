Мир в котором мы живём

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Американцы устраивают на Украине новый переворот

Американцы устраивают на Украине новый переворот

Киев посетили министр иностранных дел Соединённых Государств Америки Энтони Джон Доналдович Блинкен и его заместительница Виктория Джэйн Шепсл-Беровна Нудельман (её отец, когда стал известным писателем и хирургом, переименовался в Шервина Бернарда Нуланда) Открытым текстом напоминаю: в 2014 году, будучи помощником министра по делам Европы и Евразии, Нуланд не только раздавала дешёвое печенье бунтарям на киевской площади Независимости, но и сообщила по телефону послу СГА в Киеве, кого из вожаков бунта на какой пост назначить после свержения законной власти.

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Леонид Руси
Геноцид коренного народа продолжается...
Сергей Росси
Американцы на Украине хозяева, что хотят то и устраивают. Какие вопросы ?
Ляля
Одно слово......ХОХЛЫ.
Александр Клюянов
Ещё одно доказательство, что народа-то нема в стране, из которой иноземцы лихо качают прибыль. Есть запуганное нациками, затурканное нищающим бытом, деградированное интеллектуально, духовно опустошённое, разрозненное укро-население. Ні козаків.
Леонтий Швец
На (в) Украине вековое Славянское братство народов.Русский мир -(русофобия,) его право на власть,распоряжаться национальным богатством,финансовым ресурсом -уничтожено властью войны Киева. В нарушении Конституции Украины -развитие ресурса следующего поколения уничтожено. СНБО-кулак олигархии Клуба черного президента (Кучма,Ющенко,Порошенко,Турчинов,Д.Байден (США) Саакашвили (Грузия,Паспорт Украины)

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