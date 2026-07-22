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Пасечники на Урале и в Сибири сообщили о массовой гибели пчел

Пасечники на Урале и в Сибири сообщили о массовой гибели пчел

В регионах Урала и Сибири зафиксирована массовая гибель медоносных пчел. По предварительным оценкам, из-за обработки сельхозугодий ядохимикатами погибли десятки миллионов насекомых, а пасечники несут катастрофические убытки.

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