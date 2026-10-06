Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Готовы воевать наотмашь»: Минобороны анонсирует усиление ударов по Киеву

«Готовы воевать наотмашь»: Минобороны анонсирует усиление ударов по Киеву

МО РФ: Россия усилит удары по Украине В Минобороны ответили на угрозы Зеленского. В Министерстве обороны Российской Федерации прокомментировали заявления Владимира Зеленского о намерении Киева активизировать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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