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Царьград

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Июль 2026 станет месяцем больших потрясений: Тамара Глоба назвала самые опасные даты

Июль 2026 станет месяцем больших потрясений: Тамара Глоба назвала самые опасные даты

Одна из наших любимых героинь для разборов – астролог Тамара Глоба. Например, сейчас она настаивает, что июль 2026 года – период перемен и месяц больших потрясений, которые затронут каждого, от обывателя до большого политика.

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