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Медведев о проблемах в матче с Фоньини: «Заблокировалась диафрагма. Чувствовал себя некомфортно, темнело в глазах, было трудно дышать»

Вторая ракетка мира Даниил Медведев рассказал о физических проблемах, которые испытывал в матче с Фабио Фоньини на Олимпиаде (6:2, 3:6, 6:2).

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