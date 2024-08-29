Геннадий Онищенко рассказал о мерах по недопущению ввоза оспы обезьян

Сейчас до сведения медицинских сотрудников доводят, как проявляется заболевание. В наших международных аэропортах стоят санитарно-контрольные пункты, работают эпидемиологи, рассказал в интервью «Известиям» бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
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