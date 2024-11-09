И к новостям волейбола 🏐 В ДК "Победа" продолжаются волейбольные баталии. Команда Новоаннинской ДЮСШ разгромила Михайловку-2 со счётом 2:0.
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И к новостям волейбола 🏐 В ДК "Победа" продолжаются волейбольные баталии. Команда Новоаннинской ДЮСШ разгромила Михайловку-2 со счётом 2:0.