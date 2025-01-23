В Астраханской области за год потушили более 5,5 тысячи пожаров

В Астрахань с рабочим визитом прибыл заместитель главы МЧС России Антон Герасимов. Вместе со спасательными ведомствами ЮФО он подвел итоги работы, отметив достижения астраханского подразделения: за год наши мчсники потушили более 5,5 тысячи пожаров, спасли 1 262 человека – это самый высокий показатель в ЮФО.