Отмена новой Far Cry, региональные ограничения GTA VI, бунт против Sony…

СМИ говорят, что экстракшен-шутер по Far Cry отменён, а на его базе создают другую часть серии; на коды загрузки GTA VI для PS5 будут действовать региональные ограничения; в Сети появились первые кадры со съёмок сериала по Assassin’s Creed; фанаты PlayStation призвали к недельному бойкоту Sony из-за отказа от дисков; авторы Final Fantasy считают, что ремейк шестой части потребовал бы до пяти отдельных игр; девелоперы Final Fantasy XIV: Evercold выкатили море подробностей о дополнении; кайдзю-экшен .