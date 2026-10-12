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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Федор Зонов: «Сейчас меня окружают тренеры, которые горят своим делом, и хотят, чтобы у спортсмена все получилось»

Российский фигурист Федор Зонов рассказал о переменах в карьере после перехода из группы Валентины Чеботаревой к тренеру Дмитрию Хромину.

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