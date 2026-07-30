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Axios: Нетаньяху усомнился в сделке с Ираном и отказался покидать Сирию

Axios: Нетаньяху усомнился в сделке с Ираном и отказался покидать Сирию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом США Дональдом Трампом выразил скептицизм по поводу возможности заключения сделки с Ираном и обсудил усиление экономического давления на Тегеран, в том числе с использованием «кинетических и некинетических» методов.

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