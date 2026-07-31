В Барнауле украли арт‑объект, посвященный пьесе "Три сестры" Чехова

Инцидент произошел на проспекте Ленина возле ТЦ "Воскресенье" В Барнауле на проспекте Ленина, возле торгового центра "Воскресенье", неизвестные похитили арт‑объект, созданный в рамках городского проекта и отсылающий к пьесе А.